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Траты россиян на одежду к 23 февраля выросли в 3,5 раза 

Лера Букина 1 час назад
Траты россиян на одежду к 23 февраля выросли в 3,5 раза
Фото: РИА Новости
Траты россиян с 20 по 23 февраля 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020 года увеличились на 42%, а средний чек ― на 26%. Что касается расходов на одежду в качестве подарков, то они выросли практически в 3,5 раза, пишут «Известия» со ссылкой на данные торговых оборотов в эквайринговой сети ПСБ.
Так, средний чек на одежду в этот период увеличился практически на 60% в сравнении с предпраздничными днями 2020 года, составив примерно 3,5 тысячи рублей. В 2021 году в сравнении с прошлым годом большая часть россиян предпочла организацию досуга покупкам вещей. Так, траты в кино, театрах, музеях, галереях и других местах отдыха увеличились больше чем в два раза, тогда как средний чек снизился на 16%.
Что касается структуры расходов граждан России, то в целом она осталась такой, как прежде, а самая большая востребованность в праздничные выходные традиционно была у кафе и ресторанов. Их доля от всего объема трат в данный период составила около 21%, а прирост оборота составил свыше 40%.
Стоит упомянуть и о расходах россиян в категории «автомобили/автозапчасти и аксессуары». Они увеличились в 1,5 раза, а средний чек вырос лишь на 6%. Затем следует категория «обувь»: в сравнении с 2020 годом траты на нее сократились на 10%, а средний чек упал на 4% (до 2377 рублей). Пятую строчку по популярности заняла «парфюмерия и косметика» с подъемом в 8% и средним чеком в 936 рублей. Данный показатель на 4% выше прошлогоднего.
Обороты в спа-салонах и книжных магазинах почти не изменились. Ситуация в категории «туризм» стала значительно хуже, чем в 2020 году.

«В праздничные выходные люди старались проводить время с близкими и друзьями за пределами дома. Люди соскучились по встречам и совместному времяпровождению после долгого периода ограничений, которые сейчас постепенно снимаются», ― отметил директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что продажи носков и пен для бритья перед 23 февраля резко выросли.
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Личный счет , газета "Известия"
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