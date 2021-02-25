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В Совфеде анонсировали индексацию пенсий с 1 апреля 

Лера Букина 43 минуты назад
В Совфеде анонсировали индексацию пенсий с 1 апреля
Фото: ТАСС
С 1 апреля увеличится размер пенсии россиян. Прежде всего это коснется тех, у кого нет права на получение страховой пенсии, отсутствует требуемый для этого трудовой стаж или кому назначены низкие пенсионные коэффициенты, пишет NEWS.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».
Рост составит 2,6%, заявила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Отмечается, что, помимо федеральных выплат, будут индексироваться и региональные, согласно новым нормам Конституции.
С 2021 года все страховые пенсии вырастут на 6,3%, что выше уровня инфляции. Разница по отношению к прошлому году будет составлять приблизительно тысячу рублей. Что касается среднего размера пенсии, то он будет составлять 17 444 рубля.
Ежемесячные выплаты будут проиндексированы инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и другим категориям. Важно заметить, что их индексация рассчитывается по фактическому индексу потребительских цен за 2020 год. Рост заложен на уровень 3,8%.
Для того чтобы получить пенсию в 2021 году, нужно соблюсти три условия: достижение пенсионного возраста, не менее 12 лет трудового стажа, пенсионный коэффициент 21.
Выйти на пенсию досрочно могут сотрудники вредного производства, водители общественного транспорта и другие категории из определенного правительством списка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что большинство россиян (84%) хотят, чтобы их работодатели выплачивали им корпоративную пенсию, помимо государственной.
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Комментарии 2
Личный счет , Елена Бибикова , Совет Федерации , Парламентская газета
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