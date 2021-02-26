Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.30
$
74.48
90.30
90.49
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
65.33
+0.05 Золото
1768.16
–0.01 РТС
1450.39
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.02
1.2142
+0.0023
12.02
1.2119
23.02
15.02
29.01

Россияне к весне скупили товары для спорта 

Лера Букина 1 час назад
Россияне к весне скупили товары для спорта
Фото: globallookpress.com
Граждане России начали активно готовиться к весне и предстоящему сезону летних отпусков, покупая товары для занятия спортом. Так, продажи данной категории в феврале на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries увеличились практически в 1,5 раза, пишет «Прайм».

«С 1 по 24 февраля 2021 года продажи товаров для спорта выросли на 46% по сравнению с началом года, с 1 по 24 января 2021 года. В числе самых популярных — аксессуары для пилатеса, йоги и аэробики. Помимо этого, пользуются популярностью тренажеры и инвентарь для занятий в домашних условиях», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в 2,2 раза увеличился спрос на велотренажеры, в 3,5 раза — на эллиптические тренажеры. Кроме того, в феврале граждане купили скакалок в 1,86 раза больше, чем в январе, спортивных валиков — в 1,69 раза, а резинок-эспандеров — на 42% больше.
Активно покупали в феврале спортивную одежду и обувь. Спрос на кроссовки вырос в 1,55 раза, на кеды — в 1,74 раза, футболки — в 1,76 раза, спортивные майки — в 1,68 раза.
Также россияне стали активнее покупать товары, связанные с правильным питанием. Например, в феврале спрос на кухонные весы для расчета объема порций на Wildberries увеличился в 1,71 раза, на спортивное питание — на 48% и сахарозаменители — на 43%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что траты россиян на одежду к 23 февраля выросли в 3,5 раза.
Видео дня. В России стремительно дорожает электроника
Комментарии 1
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение