Россияне к весне скупили товары для спорта 

Граждане России начали активно готовиться к весне и предстоящему сезону летних отпусков, покупая товары для занятия спортом. Так, продажи данной категории в феврале на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries увеличились практически в 1,5 раза, пишет «Прайм».

«С 1 по 24 февраля 2021 года продажи товаров для спорта выросли на 46% по сравнению с началом года, с 1 по 24 января 2021 года. В числе самых популярных — аксессуары для пилатеса, йоги и аэробики. Помимо этого, пользуются популярностью тренажеры и инвентарь для занятий в домашних условиях», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в 2,2 раза увеличился спрос на велотренажеры, в 3,5 раза — на эллиптические тренажеры. Кроме того, в феврале граждане купили скакалок в 1,86 раза больше, чем в январе, спортивных валиков — в 1,69 раза, а резинок-эспандеров — на 42% больше.

Активно покупали в феврале спортивную одежду и обувь. Спрос на кроссовки вырос в 1,55 раза, на кеды — в 1,74 раза, футболки — в 1,76 раза, спортивные майки — в 1,68 раза.

Также россияне стали активнее покупать товары, связанные с правильным питанием. Например, в феврале спрос на кухонные весы для расчета объема порций на Wildberries увеличился в 1,71 раза, на спортивное питание — на 48% и сахарозаменители — на 43%.