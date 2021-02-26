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Юрист разъяснила порядок увольнения одним днем 

Лера Букина 22 минуты назад
Юрист разъяснила порядок увольнения одним днем
Фото: depositphotos.com
Согласно российскому трудовому законодательству, увольнение (прекращение трудового договора) одним днем в стране не запрещено, но случаи зависят от того, кто проявил инициативу и каковы причины увольнения, рассказала агентству «Прайм» ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, если за работником были зафиксированы грубые нарушения трудовых обязанностей. Речь идет о прогулах, разглашении служебной тайны и другом. Право распространяется на работодателя и тогда, когда сотрудник не соответствует занимаемой должности в связи с отсутствием требуемой квалификации по результатам аттестации. Также это касается неоднократных отказов от исполнения трудовых обязанностей, если есть дисциплинарные взыскания, а также при совершении виновных действий, которые дают основания для утраты доверия. Совершение аморального проступка тоже может повлечь расторжение договора.
По закону работодатели должны выплачивать работникам все суммы в день увольнения — зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также иные выплаты. Нарушителю выходные пособия не полагаются, отметила Михеева.
Если инициатором увольнения стал работник, то он должен отработать две недели, но в ТК перечислены случаи, когда такой отработки не требуется. К таким случая относится зачисление в учебное заведение, выход на пенсию, серьезные проблемы со здоровьем, наличие медицинских противопоказаний для продолжения работы.
Прекращается трудовой договор по не зависящим от сторон причинам в таких случаях, как призыв работника, неизбрание на должность, осуждение сотрудника к наказанию, исключающему продолжение работы, признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за две недели, а именно с 11 по 25 января 2021 года, в России уволили более 615 000 человек, еще почти 106 000 работников готовились покинуть свое место работы.
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