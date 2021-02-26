Доля просроченных микрозаймов выросла до 37% 

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе увеличилась до 37% от общего объема портфеля российских микрофинансовых организаций (МФО) против 30-31% аналогичного периода в 2020 и 2019 годах, сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что сумма просроченных долгов МФО в январе составила 66,4 млрд рублей (37% от всего объема), а число — 5,4 млн ссуд (42% от общего портфеля микрозаймов), что также является рекордом. Вместе с этим в определенные месяцы 2020 года доля просрочки составляла 40%. Когда в августе показатель достиг максимального значения в 40%, он начал падать.

По итогам 2021 года доля просроченных микрозаймов сократится на два-три процентных пункта благодаря улучшению финансового положения клиентов и расширению самого портфеля, полагает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев

Почти все МФО усилили требования к заемщикам на фоне опасений массовых дефолтов, говорит управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель . Также, по его словам, ряд заемщиков сами отказались от ссуд.

«Рынок по факту столкнулся с тем, что те, кому готовы одобрить кредит, их не берут, а тем, кто хочет получить заем, их не выдают», — отметил Михмель.

В «Эквифакс» выяснили, что в январе российские МФО выдали 1,9 млн займов на сумму 24,5 млрд рублей, продемонстрировав подъем в 12% и 15% соответственно относительно данных прошлогоднего января. Что касается среднего чека выдач, то он увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 3%, до 13 096 рублей.