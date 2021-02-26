Эксперты рассказали об ошибках при покупке авто у дилеров 

В интернете часто можно встретить жалобы на дилерские ловушки при покупке автомобиля. О том, какие ключевые ошибки совершают россияне, когда приобретают авто, рассказали эксперты издания «АвтоВзгляд».

Первая ошибка из пяти — обращение к неофициальному дилеру. «Серые» автосалоны могут публиковать объявления с заведомо фальшивыми прайсами, взвинчивать проценты по кредитам, безоговорочно срывать сроки выдачи автомобиля, подсовывать битые и неисправные машины, предупреждает издание. Эксперты также отметили, что подобных продавцов значительно труднее привлечь к уголовной ответственности.

Вторая ошибка — желание купить автомобиль «здесь и сейчас». Специалисты советуют не покупать машину из наличия в салоне, а сделать предзаказ, так как выбор машины под себя выйдет дешевле.

Третья ошибка — отказ от торга.

«Автомобиль — не буханка белого хлеба, его стоимость в десятки тысяч раз выше, а потому в шоу-руме просить скидку можно и даже нужно. Главное — делать это правильно, и тогда шансы на успех многократно увеличатся, а вместе с ними уменьшится итоговый прайс», — указывает издание.

Изучение договора купли-продажи «одним глазом» входит в список главных ошибок. Необходимо проверять, чтобы в документе не было дополнительных комиссий, например, за доставку автомобиля со склада в выбранный вами автосалон.

Пятая ошибка — беглое изучение автомобиля на предмет повреждений. Эксперты рекомендуют проверять каждый сантиметр кузова: автомобили нередко повреждаются при транспортировке. Также нужно сверить VIN-код машины на кузове с номером, который прописан в ПТС. Дилер мог перепутать машину или документ. Полный комплект бумаг на авто включает в себя ПТС, два экземпляра договора-купли продажи с актом приема-передачи, сервисную книжку, мануал, инструкции по допоборудованию, страховые полисы, если таковые оформлялись и два комплекта ключей.