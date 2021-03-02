У россиян выявили рекордное количество «свободных денег» 

В январе 2021 года в бюджетах граждан России резко увеличился индекс «свободных денег» (ИСД) — на 82% в сравнении с показателями декабря прошлого года и на 22% по сравнению с январем.

По отношению к январю 2019 года (точка отсчета индекса) рост оценивается в 7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

«Свободные деньги» в контексте исследования являются средствами, остающимися у домохозяйства после совершения покупок. Речь идет о необходимых продуктах питания, товарах повседневного спроса, оплате ЖКУ, транспортных и других услугах.

Резкую динамику января 2021 года к декабрю 2020 года объясняют сезонностью. В 2020 году рост ИСД в январе по отношению к декабрю достиг 40%. В 2021 году на результат повлияли снизившиеся на фоне ограничений возможности по покупкам на новогодних праздниках, отметила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

Специалисты сходятся во мнении, что рекордный показатель января обусловлен, скорее, ограничениями из-за пандемии, а не с ростом доходов.

На фоне пандемии россияне стали больше пользоваться онлайн-сервисами, полагая, что в данном сегменте товары можно приобрести по более выгодной стоимости, считает руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея. Он отметил, что ряд граждан перешли на дистанционный формат работы, в результате чего их траты на питание вне дома сократились. Кроме того, они стали экономить на транспорте, заявил эксперт.

Последствия пандемии сформировали у россиян желание формировать свои накопления, по этой причине их отношение к расходам поменялось в сторону экономии, заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.