Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.36
$
74.50
89.41
89.70
Прогноз
08.03 – 15.03
$
73.39
89.39
Индексы и котировки Brent
62.90
+0.10 Золото
1722.07
+0.01 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.03
1.2024
–0.0088
16.02
1.2112
26.02
18.02
03.02

У россиян выявили рекордное количество «свободных денег» 

Лера Букина 1 час назад
В январе 2021 года в бюджетах граждан России резко увеличился индекс «свободных денег» (ИСД) — на 82% в сравнении с показателями декабря прошлого года и на 22% по сравнению с январем.
По отношению к январю 2019 года (точка отсчета индекса) рост оценивается в 7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
«Свободные деньги» в контексте исследования являются средствами, остающимися у домохозяйства после совершения покупок. Речь идет о необходимых продуктах питания, товарах повседневного спроса, оплате ЖКУ, транспортных и других услугах.
Резкую динамику января 2021 года к декабрю 2020 года объясняют сезонностью. В 2020 году рост ИСД в январе по отношению к декабрю достиг 40%. В 2021 году на результат повлияли снизившиеся на фоне ограничений возможности по покупкам на новогодних праздниках, отметила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.
В Кремле поспорили с западными аналитиками о доходах россиян
Специалисты сходятся во мнении, что рекордный показатель января обусловлен, скорее, ограничениями из-за пандемии, а не с ростом доходов.
На фоне пандемии россияне стали больше пользоваться онлайн-сервисами, полагая, что в данном сегменте товары можно приобрести по более выгодной стоимости, считает руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея. Он отметил, что ряд граждан перешли на дистанционный формат работы, в результате чего их траты на питание вне дома сократились. Кроме того, они стали экономить на транспорте, заявил эксперт.
Последствия пандемии сформировали у россиян желание формировать свои накопления, по этой причине их отношение к расходам поменялось в сторону экономии, заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Кремле поспорили с западными аналитиками о доходах россиян.
Комментарии 125
Личный счет , Видео , Экономика , Финансовый университет , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение