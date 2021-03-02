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Мишустин упростил оформление выплат по уходу за инвалидами 

Лера Букина 47 минут назад
Мишустин упростил оформление выплат по уходу за инвалидами
Фото: ТАСС
В России упростили порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и пожилыми гражданами. Постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.
Теперь россияне не должны подтверждать, что они являются безработными и не получают пособия по безработице или пенсию. Кроме того, не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Органы Пенсионного фонда будут получать данные сведения через федеральные информационные системы.

«Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет», — указали в правительстве.

Выплаты могут быть получены как членами семьи, так и приглашенными помощниками.
Отмечается, что период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на сумму страховой пенсии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около миллиона россиян получат новые выплаты от государства. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Комментарии
Личный счет , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , РИА Новости
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