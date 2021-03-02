Расходы россиян за февраль выросли на 2,6% 

Граждане России стали тратить больше средств на товары и услуги. Траты россиян в феврале выросли на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало максимумом с начала пандемии. Об этом говорится в исследовании аналитического портала «СберИндекс».

«Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3% год к году. За весь февраль прирост составил 2,6% год к году, что стало максимумом с начала пандемии», — подсчитали аналитики.

Согласно исследованию, на непродовольственные товары расходы граждан выросли на 4,6%, на услуги — на 8,2%.

Траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%, на непродовольственные товары — на 8,7%. На лекарства граждане стали тратить меньше на 3,3%. Также уменьшились траты на авиабилеты (-71,3%), кафе и рестораны (-21,6%).