Средний размер потребкредита в январе вырос почти на 30% 

Средний размер выданных в январе 2021 года кредитов на приобретение потребительских товаров составил 224,5 тысячи рублей, что на 29,7% больше показателей аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с этим среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам в январе 2021 года достигло 631 балла, (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов), упав за год на 2 балла.

«После «карантинного» снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд — около 234 тысяч рублей», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года сократилась больше чем на 11%. Это, по словам Волкова, говорит о том, что тренд на соблюдение банками консервативного подхода в розничном кредитовании все еще сохраняется.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был зафиксирован в Москве (482,4 тыс. руб.), Московской области (360,3 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (335,1 тыс. руб.)

В январе самое большое увеличение показателя среди 30 регионов РФ-лидеров по объемам потребительского кредитования показали Приморский край, Ленинградская, Иркутская и Кемеровская области.