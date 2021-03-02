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Средний размер потребкредита в январе вырос почти на 30% 

Лера Букина 3 часа назад
Средний размер потребкредита в январе вырос почти на 30%
Фото: ТАСС
Средний размер выданных в январе 2021 года кредитов на приобретение потребительских товаров составил 224,5 тысячи рублей, что на 29,7% больше показателей аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Вместе с этим среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам в январе 2021 года достигло 631 балла, (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов), упав за год на 2 балла.

«После «карантинного» снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд — около 234 тысяч рублей», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года сократилась больше чем на 11%. Это, по словам Волкова, говорит о том, что тренд на соблюдение банками консервативного подхода в розничном кредитовании все еще сохраняется.
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был зафиксирован в Москве (482,4 тыс. руб.), Московской области (360,3 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (335,1 тыс. руб.)
В январе самое большое увеличение показателя среди 30 регионов РФ-лидеров по объемам потребительского кредитования показали Приморский край, Ленинградская, Иркутская и Кемеровская области.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам рассказали, когда от кредита лучше отказаться.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Волков
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