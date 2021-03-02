В Госдуме сообщили о потерях работающих пенсионеров

По его словам, для того чтобы восстановить индексации в 2020 году, потребовались бы 368 миллиардов рублей.

На 2021 год данная сумма составила бы свыше 400 миллиардов рублей, сказал Миронов.

Согласно подсчетам политика, всего государство задолжало пенсионерам приблизительно 1,4 триллиона рублей.

«И эти долги пора отдавать. Это не только замороженная индексация пенсий работающим пенсионерам, но и недоиндексация неработающим пенсионерам», — цитирует агентство лидера фракции.

По словам Миронова, по итогам 2015 года потребительские цены увеличились на 12,9%, хотя пенсия была проиндексирована лишь на 4%. Недоиндексация происходила все последующие годы, отмечает он.

Политик указал, что в проекте альтернативного бюджета, подготовленном СР в осеннюю сессию, были включены источники дополнительных поступлений.

В частности, речь идет об отказе от возврата НДС для экспортеров нефти и газа, что принесёт около 1,3 триллиона рублей, введении государственной монополии на оборот и производстве этилового спирта, что позволит дополнительно собирать в бюджет около 400-500 миллиардов рублей в год.

Кроме того, он уверен, что изменение методики расчета взимания таможенных пошлин могло бы принести более 2 триллионов рублей.

По его мнению, дополнительные поступления в бюджет обеспечат еще целый ряд программных предложений «Справедливой России — За правду», включая введение прогрессивной шкалы налогообложения, упразднение «неэффективных» Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, переход к прямому финансированию из бюджета, а также введение правильного налога на роскошь и сверхпотребление.