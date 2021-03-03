В ВТБ спрогнозировали рост выдачи автокредитов в марте 

В России объем выдачи кредитов может составить 124,5 млрд рублей по итогам января-февраля 2021 года, подсчитали ВТБ . Рост показателя по отношению к аналогичному периоду 2020 года составит приблизительно 20%. Аналитики банка также прогнозируют продолжение роста рынка в марте в сравнении с февралем на 5-6%.

«В феврале рынок автокредитования продолжил расти и уже опережает показатели продаж до пандемии. Во многом на это повлиял отложенный спрос населения — многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года», — сообщил начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Отмечается, что по итогам февраля банк выдал россиянам на покупку машин 7,9 тысячи кредитов на сумму более 8 млрд рублей. Данный показатель на 13% больше январского, и на 61% больше результата февраля 2020 года.

Высоцкий подчеркнул, что на рост влияет ряд факторов, в частности, вакцинация, которая спасает от нового локдауна, продление госпрограммы, которая ожидается в компании, предложения банков по кредитам на подержанные автомобили, что может повлиять на спрос на машины данного сегмента, а также цифровизация автокредитования.

Наибольший объем выданных автокредитов в январе и феврале отмечается в Москве и Московской области — 4,7 млрд рублей, Санкт-Петербурге и Ленобласти — 1,5 млрд рублей, Краснодарском крае — 619 млн рублей, Республике Татарстан — 542 млн рублей и Республике Башкортостан — 447 млн рублей.

Общая сумма среднего чека по кредиту в ВТБ на автомобиль в феврале 2021 года увеличился по сравнению с прошлым февралем на 27%, превысив 1 млн рублей.