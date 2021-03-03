Россияне начали активно бронировать летние туры 

«Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели и даже превышающих показатели 2019 года. У разных туроператоров по-разному, у кого-то превышает на 50%, у кого-то на 10%, в среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 году», — сказала она.

В первую очередь это связано с опасениями граждан на фоне рисков лишиться лучших номеров в гостиницах в связи с маленьким выбором направлений у россиян, считает Ломидзе. Еще один фактор увеличения продаж — стоимость отдыха, которая ниже в среднем на 25%, чем летом, говорит она.

Отмечается, что больше 50% продаж по акциям раннего бронирования в стране приходится на курорты черноморского побережья. Карелия и Бурятия, по словам Ломидзе, включены в пятерку наиболее часто запрашиваемых направлений. Популярность Бурятии обусловлена запуском чартерной программы «TUI Россия», которая позволяет улететь на неделю на Байкал с проживанием и экскурсиями по стоимости авиаперелета, которая была в прежние времена.