Россияне начали активно бронировать летние туры 

Продажи летних туров по России по акциям раннего бронирования в среднем на 30% обошли показатели докризисного 2019 года, заявила в ходе онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели и даже превышающих показатели 2019 года. У разных туроператоров по-разному, у кого-то превышает на 50%, у кого-то на 10%, в среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 году», — сказала она.
В первую очередь это связано с опасениями граждан на фоне рисков лишиться лучших номеров в гостиницах в связи с маленьким выбором направлений у россиян, считает Ломидзе. Еще один фактор увеличения продаж — стоимость отдыха, которая ниже в среднем на 25%, чем летом, говорит она.
Отмечается, что больше 50% продаж по акциям раннего бронирования в стране приходится на курорты черноморского побережья. Карелия и Бурятия, по словам Ломидзе, включены в пятерку наиболее часто запрашиваемых направлений. Популярность Бурятии обусловлена запуском чартерной программы «TUI Россия», которая позволяет улететь на неделю на Байкал с проживанием и экскурсиями по стоимости авиаперелета, которая была в прежние времена.
Ранее «Рамблер» сообщал, что интерес к авиабилетам в Грузию вырос в шесть раз после объявления об открытии страны для россиян. Данные приводит сервис по поиску билетов «Туту.ру».