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Россияне начали активно бронировать летние туры 

Лера Букина 1 час назад
Россияне начали активно бронировать летние туры
Фото: ТАСС
Продажи летних туров по России по акциям раннего бронирования в среднем на 30% обошли показатели докризисного 2019 года, заявила в ходе онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели и даже превышающих показатели 2019 года. У разных туроператоров по-разному, у кого-то превышает на 50%, у кого-то на 10%, в среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 году», — сказала она.

В первую очередь это связано с опасениями граждан на фоне рисков лишиться лучших номеров в гостиницах в связи с маленьким выбором направлений у россиян, считает Ломидзе. Еще один фактор увеличения продаж — стоимость отдыха, которая ниже в среднем на 25%, чем летом, говорит она.
Отмечается, что больше 50% продаж по акциям раннего бронирования в стране приходится на курорты черноморского побережья. Карелия и Бурятия, по словам Ломидзе, включены в пятерку наиболее часто запрашиваемых направлений. Популярность Бурятии обусловлена запуском чартерной программы «TUI Россия», которая позволяет улететь на неделю на Байкал с проживанием и экскурсиями по стоимости авиаперелета, которая была в прежние времена.
Ранее «Рамблер» сообщал, что интерес к авиабилетам в Грузию вырос в шесть раз после объявления об открытии страны для россиян. Данные приводит сервис по поиску билетов «Туту.ру».
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Комментарии
Личный счет , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , ИТАР-ТАСС
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