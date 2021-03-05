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Россияне увеличили траты на подарки к 8 Марта на 39% 

Лера Букина 18 минут назад
Россияне увеличили траты на подарки к 8 Марта на 39%
Фото: РИА Новости
В России на 39% вырос объем трат в магазинах в преддверии 8 Марта в сравнении с прошлым годом. Он составил 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении эквайрингового бизнеса ВТБ.
Косметика и парфюмерия — наиболее затратная категория подарков. Траты на нее в предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. Количество транзакций, совершенных в магазинах косметики и парфюмерии, увеличилось на треть. Средний чек, как и в прошлом году, составил около 2 тысяч рублей.
SPA-салоны заняли вторую строчку по суммарному объему затрат. На сертификаты и процедуры россияне потратили 284 млн рублей, что на треть больше, чем в преддверии праздника в прошлом году. Средний чек составил приблизительно 5 тысяч рублей.
Третью строчку по объему затрат заняли ювелирные магазины. На украшения граждане потратили свыше 200 млн рублей (+11% год к году). Вместе с этим число транзакций уменьшилось на 37%, а средний чек увеличился в полтора раза в сравнении с прошлым годом, достигнув 17,5 тысяч рублей.
Заметно вырос оборот магазинов с аксессуарами для женщин — в 2,2 раза, до более чем 180 млн рублей. Вместе с этим средняя цена подарка составила 3 тысячи рублей, упав на 19% год к году. В магазинах изделий из кожи зафиксировано увеличение оборота лишь на 7%, превысив 30 млн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за год цветы в России подорожали в два раза.
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Личный счет , Банк ВТБ
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