Россияне увеличили траты на подарки к 8 Марта на 39% 

В России на 39% вырос объем трат в магазинах в преддверии 8 Марта в сравнении с прошлым годом. Он составил 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении эквайрингового бизнеса ВТБ

Косметика и парфюмерия — наиболее затратная категория подарков. Траты на нее в предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. Количество транзакций, совершенных в магазинах косметики и парфюмерии, увеличилось на треть. Средний чек, как и в прошлом году, составил около 2 тысяч рублей.

SPA-салоны заняли вторую строчку по суммарному объему затрат. На сертификаты и процедуры россияне потратили 284 млн рублей, что на треть больше, чем в преддверии праздника в прошлом году. Средний чек составил приблизительно 5 тысяч рублей.

Третью строчку по объему затрат заняли ювелирные магазины. На украшения граждане потратили свыше 200 млн рублей (+11% год к году). Вместе с этим число транзакций уменьшилось на 37%, а средний чек увеличился в полтора раза в сравнении с прошлым годом, достигнув 17,5 тысяч рублей.

Заметно вырос оборот магазинов с аксессуарами для женщин — в 2,2 раза, до более чем 180 млн рублей. Вместе с этим средняя цена подарка составила 3 тысячи рублей, упав на 19% год к году. В магазинах изделий из кожи зафиксировано увеличение оборота лишь на 7%, превысив 30 млн рублей.