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Медведев пообещал ускорить запрет комиссий за оплату ЖКХ 

Лера Букина 2 часа назад
Медведев пообещал ускорить запрет комиссий за оплату ЖКХ
Фото: РИА Новости
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пообещал ускорить принятие закона, запрещающего банкам взимать комиссию за переводы при оплате услуг ЖКХ. Об этом он сообщил в ходе онлайн-приема граждан, пишет «Прайм».
Отмечается, что разработанный «Единой Россией» проект прошел первую стадию чтения.

«Речь идет о том, что проценты, которые в качестве комиссии уплачиваются банкам за переводы, связанные с ЖКХ, они вроде как не очень большие, но если перевод небольшой, то эти проценты могут составлять чуть ли не 50%, что несправедливо. Тем более что есть сервисы, которые позволяют платежи исполнять беспроцентно, но они не всем доступны», — цитирует агентство Медведева.

Также он одобрил идею об отмене взыскания долгов ЖКХ в упрощенном порядке при банкротстве управляющей компании.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты прогнозируют рост «коммуналки» из-за нововведений в ЖКХ.
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Личный счет , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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