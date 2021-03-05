Медведев пообещал ускорить запрет комиссий за оплату ЖКХ 

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пообещал ускорить принятие закона, запрещающего банкам взимать комиссию за переводы при оплате услуг ЖКХ. Об этом он сообщил в ходе онлайн-приема граждан, пишет «Прайм».
Отмечается, что разработанный «Единой Россией» проект прошел первую стадию чтения.
«Речь идет о том, что проценты, которые в качестве комиссии уплачиваются банкам за переводы, связанные с ЖКХ, они вроде как не очень большие, но если перевод небольшой, то эти проценты могут составлять чуть ли не 50%, что несправедливо. Тем более что есть сервисы, которые позволяют платежи исполнять беспроцентно, но они не всем доступны», — цитирует агентство Медведева.
Также он одобрил идею об отмене взыскания долгов ЖКХ в упрощенном порядке при банкротстве управляющей компании.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты прогнозируют рост «коммуналки» из-за нововведений в ЖКХ.