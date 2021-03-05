Медведев пообещал ускорить запрет комиссий за оплату ЖКХ 

«Речь идет о том, что проценты, которые в качестве комиссии уплачиваются банкам за переводы, связанные с ЖКХ, они вроде как не очень большие, но если перевод небольшой, то эти проценты могут составлять чуть ли не 50%, что несправедливо. Тем более что есть сервисы, которые позволяют платежи исполнять беспроцентно, но они не всем доступны», — цитирует агентство Медведева.