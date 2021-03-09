В Госдуме предложили списывать кредиты за рождение детей 

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентные кредиты на приобретение жилья, а также списывать задолженность за рождение детей, пишет «Ура.ру».

«Такой заем будет выдаваться на длительный срок, например, 20 лет. Если за это время в семье появляется ребенок, списывается 25% ссуды, за рождение второго малыша — 50% долга, с появлением третьего ребенка кредит будет полностью погашен», — говорит он.

По словам политика, благодаря данной мере будет простимулирована рождаемость в России.

В качестве альтернативы льготной ипотеки Миронов обратил внимание на европейскую модель с использованием строительно-сберегательных касс. Предполагается, что созданные при участии государства кредитные учреждения будут предоставлять гражданам займы под 2-3% годовых.

Политик также подчеркнул, что в стране необходимо создать масштабную программу социального жилья. Подразумевается социальный и коммерческий найм.