Эксперт объяснил появление «лишней» суммы долга на кредитке 

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О том, как возникает «лишняя» сумма долга на кредитке, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский . Он отметил, что каждая кредитная организация может налагать на карту дополнительные расходы или менять условия обслуживания. Эксперт указал, что перед подписанием договора необходимо детально с ним ознакомиться.

«Не считая начисленных процентов, дополнительная оплата может быть начислена, например, за счет комиссии за снятие наличных. Кредитные карты предназначены для безналичного расчета, поэтому за обналичивание взимается дополнительная комиссия», — пояснил он.

Появиться «лишняя» сумма долга может в связи с выходом за пределы лимита, подсказывает Рогачевский.

Еще одной причиной такой ситуации являются просроченные платежи. По словам эксперта, это часто случается из-за неправильного толкования грейс-периода.

Также «лишняя» сумма долга может появиться из-за дополнительных услуг. Рогачевский подсказывает, что решить вопрос можно обращением в банк за детализацией операций по карте.