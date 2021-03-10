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Эксперт объяснил появление «лишней» суммы долга на кредитке 

Лера Букина 8 минут назад
Эксперт объяснил появление «лишней» суммы долга на кредитке
Фото: ТАСС
О том, как возникает «лишняя» сумма долга на кредитке, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский. Он отметил, что каждая кредитная организация может налагать на карту дополнительные расходы или менять условия обслуживания. Эксперт указал, что перед подписанием договора необходимо детально с ним ознакомиться.

«Не считая начисленных процентов, дополнительная оплата может быть начислена, например, за счет комиссии за снятие наличных. Кредитные карты предназначены для безналичного расчета, поэтому за обналичивание взимается дополнительная комиссия», — пояснил он.

Появиться «лишняя» сумма долга может в связи с выходом за пределы лимита, подсказывает Рогачевский.
Еще одной причиной такой ситуации являются просроченные платежи. По словам эксперта, это часто случается из-за неправильного толкования грейс-периода.
Также «лишняя» сумма долга может появиться из-за дополнительных услуг. Рогачевский подсказывает, что решить вопрос можно обращением в банк за детализацией операций по карте.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 75% россиян просрочили кредиты из-за финансовых трудностей. Данные приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Личный счет , Антон Рогачевский
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