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Названа стоимость ремонта квартиры в 2021 году 

Лера Букина 1 час назад
Стоимость ремонта квартиры вырастет в пределах 10%
Фото: РИА Новости
Общий бюджет ремонта за 2020 год вырос на 5%. В Москве ремонтные работы обойдутся в среднем в 6034 рубля за кв. метр. В Санкт-Петербурге — в 6712 рублей за «квадрат», пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Индекса российского ремонта, подготовленного информационным агентством «INFOLine» и компанией «Петрович» по итогам 2020 года.
В Москве стоимость недвижимости заметно выше, чем в Санкт-Петербурге. Ремонт же обходится в Москве практически на 10% дешевле, чем в Санкт-Петербурге, отметил гендиректор «INFOLine» Иван Федяков.
Чем больше площадь, тем меньше приходится на нее трат. «Обновление» двухкомнатной квартиры в Москве обойдется в 5713 рублей за кв. метр. Вместе с этим ремонт студии стоит больше на 1453 рубля за каждый метр — 7166 рублей. Ремонт двухкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге обойдется в 6156 рублей за кв. метр, а в студии на 1420 рублей дороже за каждый «квадрат» — 7576 рублей.
Самая большая доля в стоимости ремонта у строительных смесей, которые составляют 22-28% в бюджете на стройматериалы, 8-16% — затраты на сантехнику, 14-20% — на напольное покрытие, двери требуют 13-16% бюджета, 8-11% — керамическая плитка.
По словам Федякова, изменения курсов валют незначительно сказались на ценах стройматериалов — они подорожали на 5%.
В Москве и Санкт-Петербурге недвижимость подорожала больше чем на 20%. Ремонт, в свою очередь, значительно увеличивал ее стоимость. Отмечается, что квартирам массового сегмента он нарастил 7-10% к стоимости, бизнес-классу — 15-20%.
Ожидается сохранение высокого спроса на строительные материалы в 2021 году, считает Федяков. В определенный момент он может превысить предложение, что поднимет цены, считает он.

«Повышение будет выше 5%, но в текущей макроэкономической ситуации не выше 10%», — говорит он.

На это влияют несколько факторов, в частности, рост себестоимости стройматериалов, крупные объемы частного домостроения и многоквартирного, а также ситуация с курсами валют.
Ранее «Рамблер» сообщал, что риелторы спрогнозировали подорожание жилья в спальных районах.
Видео дня. Риелтор раскрыл секрет, зачем люди покупают микроквартиры
Комментарии
Личный счет , Иван Федяков , Advis.ru , "Российская газета"
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