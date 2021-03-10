Стоимость ремонта квартиры вырастет в пределах 10%

Общий бюджет ремонта за 2020 год вырос на 5%. В Москве ремонтные работы обойдутся в среднем в 6034 рубля за кв. метр. В Санкт-Петербурге — в 6712 рублей за «квадрат», пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Индекса российского ремонта, подготовленного информационным агентством «INFOLine» и компанией «Петрович» по итогам 2020 года.

В Москве стоимость недвижимости заметно выше, чем в Санкт-Петербурге. Ремонт же обходится в Москве практически на 10% дешевле, чем в Санкт-Петербурге, отметил гендиректор «INFOLine» Иван Федяков

Чем больше площадь, тем меньше приходится на нее трат. «Обновление» двухкомнатной квартиры в Москве обойдется в 5713 рублей за кв. метр. Вместе с этим ремонт студии стоит больше на 1453 рубля за каждый метр — 7166 рублей. Ремонт двухкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге обойдется в 6156 рублей за кв. метр, а в студии на 1420 рублей дороже за каждый «квадрат» — 7576 рублей.

Самая большая доля в стоимости ремонта у строительных смесей, которые составляют 22-28% в бюджете на стройматериалы, 8-16% — затраты на сантехнику, 14-20% — на напольное покрытие, двери требуют 13-16% бюджета, 8-11% — керамическая плитка.

По словам Федякова, изменения курсов валют незначительно сказались на ценах стройматериалов — они подорожали на 5%.

В Москве и Санкт-Петербурге недвижимость подорожала больше чем на 20%. Ремонт, в свою очередь, значительно увеличивал ее стоимость. Отмечается, что квартирам массового сегмента он нарастил 7-10% к стоимости, бизнес-классу — 15-20%.

Ожидается сохранение высокого спроса на строительные материалы в 2021 году, считает Федяков. В определенный момент он может превысить предложение, что поднимет цены, считает он.

«Повышение будет выше 5%, но в текущей макроэкономической ситуации не выше 10%», — говорит он.

На это влияют несколько факторов, в частности, рост себестоимости стройматериалов, крупные объемы частного домостроения и многоквартирного, а также ситуация с курсами валют.