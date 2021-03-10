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Риелторы спрогнозировали подорожание жилья в спальных районах 

Лера Букина 54 минуты назад
Жилью в спальных районах спрогнозировали подорожание
Фото: ТАСС
На рынке недвижимости закрепилась новая тенденция: спальные районы в крупных городах стали более популярными у инвесторов в недвижимость. В ближайшие 10 лет там более явно, чем в центральных районах, вырастет стоимость «квадратов», заявил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
По его словам, в связи с этим инвестиции в подобные объекты становятся более выгодными. Наиболее ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут увеличиться в цене в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах, полагает эксперт.
В Москве самые перспективные для инвестиций районы — Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино), Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево. Об этом говорится в исследовании Realiste, которое было проведено с помощью искусственного интеллекта. В данных районах в ближайшие 10 лет жилая недвижимость суммарно подорожает на 50 млрд рублей и более.
Самые переоцененные объекты в столице в настоящее время возле станций метро «Таганская», «Семеновская», «Измайловская» и «Строгино», отметил Хусаинов.
В числе наиболее переоцененных районов Санкт-Петербурга — Крестовский остров, возле станции «Площадь Александра Невского — 2», район между метро «Лесная» и Финляндским вокзалом и от метро «Комендантский проспект» до метро «Площадь Мужества». В перспективные же локации попали районы возле станций метро «Академическая», «Гражданский проспект» и «Нарвская», муниципальные округа Ржевка и Московская застава, деревня Занево и город Кудрово на границе с мегаполисом. Здесь совокупная стоимость недвижимости в ближайшие 10 лет может вырасти на 133 млрд рублей.
В Сочи наиболее перспективные районы — улица Яна Фабрициуса, Сочинский национальный парк, Новый Сочи.
Жилье в этих районах суммарно подорожает на 36 млрд рублей.
Ожидается подорожание новостроек на окраинах за счет более низкой стоимости жилья в спальных районах и наличия большего люфта для роста, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вторичное жилье в Москве сильно подорожало.
Видео дня. Риелтор раскрыл секрет, зачем люди покупают микроквартиры
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Недвижимость , Андрей Колочинский , Ильдар Хусаинов , газета "Известия"
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