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«Мир» изменит правила конвертации валют по картам 

Лера Букина 53 минуты назад
«Мир» изменит правила конвертации валют по картам
Фото: ТАСС
С 28 апреля платежная система «Мир» изменит правила конвертации валют. Теперь курс будет фиксироваться на день проведения платежа вместо даты расчета между кредитными организациями, пишут «Известия» со ссылкой на технологический бюллетень платежной системы, разосланный в банки.
В настоящее же время клиент лишается части средств на невыгодной конвертации, когда происходит резкий скачок курса.
Речь идет о расчетах напрямую с банками-участниками из других стран, пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир»).
Кредитная организация раньше прибегала к блокировке на счете клиента определенной суммы в рублях, и через несколько дней объем замороженных средств мог вырасти или, напротив, уменьшиться, пояснил руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.
Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки транзакции за рубежом снова приобретут свою актуальность. Кроме того, ожидается восстановление оборота по картам за границей до уровня, который был до пандемии, говорит руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.
В 2020 году такое решение реализовала MasterCard, 1 апреля 2021 года правила конвертации изменит и Visa.
В ЦБ РФ подчеркивают, что одобряют решения, которые направлены на защиту интересов потребителей. Там уверены, что подобный порядок конвертации поможет сохранить средства при резких скачках курса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что карты «Мир» потеряют доступ к иностранным электронным кошелькам.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Ксения Андреева , Visa , Банк ВТБ , Уральский банк реконструкции и развития , НСПК , Центральный банк России , газета "Известия"
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