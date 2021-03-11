Долг россиян по кредитным картам обновил рекорд

Кредитная задолженность граждан России к ноябрю 2020 года достигла максимального уровня. Она оценивается в более чем 1,6 триллиона рублей, отмечают аналитики « Тинькофф банка ». Исследование было подготовлено на основании сведений ЦБ РФ

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Отмечается, что за год сумма долга по кредитным картам выросла на 1,6% или на 26 млрд рублей в абсолютном выражении. В 2019 году данные показатели были рекордными: 21,8% и 285 млрд рублей соответственно.

Динамика в течение года на рынке кредитных карт была разной. Так, в первом квартале 2020 года до ввода ограничительных мер на фоне пандемии объем карточных кредитов вырос на 48 миллиардов рублей. В апреле было зафиксировано наиболее сильное падение за месяц — долг сократился на 57 млрд рублей. Всего за второй квартал 2020 года рынок был сокращен на 42,7 млрд рублей.

К середине года объем рынка кредитных карт продемонстрировал максимальное значения в 1,6 трлн рублей, вернувшись к подъему. За III квартал рынок прибавил 37 млрд рублей, а к ноябрю ему удалось достичь максимального значения за год в 1,647 трлн. В декабре было зафиксировано сокращение, которое является традиционным: объемы задолженности упали на 26,2 млрд рублей.