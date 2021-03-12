Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.65
87.78
87.94
Прогноз
15.03 – 22.03
$
76.00
89.68
Индексы и котировки Brent
69.52
+0.19 Золото
1703.36
–0.20 РТС
1505.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1930
–0.0233
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

За покупки в магазинах предложили платить пустыми бутылками 

Лера Букина 1 час назад
За покупки в магазинах предложили платить пустыми бутылками
Фото: РИА Новости
В России предложили продавать газировку, воду или пиво в пластиковых бутылках за пустую тару из-под напитков. С такой инициативой выступил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ во время онлайн-конференции «Решить проблему пластикового загрязнения планеты!», приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы выступили с инициативой дать возможность потребителям обменивать пустые пластиковые бутылки от напитков на полные с тем же содержимым. Цена самой бутылки доходит до 10 рублей. То есть для обмена достаточно будет собрать пять-шесть-семь штук», — заявил Шелищ.

С этой идеей Союз потребителей обратился к производителям таких продуктов и крупным торговым сетям. Шелищ отметил, что те заинтересовались и пообещали обдумать такую возможность.
Потребителю будет предоставлена возможность сэкономить средства, а торговая сеть сможет нарастить свой оборот, пояснил председатель Союза потребителей.
Забирать пустые бутылки смогут фуры, на которых доставляют в магазины продукцию, после чего их приобретут переработчики и превратят в гранулы, из которых потом сделают ту же пластиковую упаковку. Данная схема является выгодной для всех, считает Шелищ.
Благодаря данной возможности будут решены две проблемы. Речь идет о поддержке небогатых потребителей и уменьшении объемов пластика, который попадает на свалки. Второй фактор, по мнению эксперта, приведет к улучшению экологической ситуации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Coca-Cola начнет использовать бумажные бутылки компания, поскольку стремится к реализации своей стратегии World Without Waste («Мир без отходов»).
Видео дня. Названы самые прибыльные профессии на «удаленке»
Комментарии 1
Личный счет , Петр Шелищ , Coca-Cola , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение