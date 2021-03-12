За покупки в магазинах предложили платить пустыми бутылками 

В России предложили продавать газировку, воду или пиво в пластиковых бутылках за пустую тару из-под напитков. С такой инициативой выступил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ во время онлайн-конференции «Решить проблему пластикового загрязнения планеты!», приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы выступили с инициативой дать возможность потребителям обменивать пустые пластиковые бутылки от напитков на полные с тем же содержимым. Цена самой бутылки доходит до 10 рублей. То есть для обмена достаточно будет собрать пять-шесть-семь штук», — заявил Шелищ.

С этой идеей Союз потребителей обратился к производителям таких продуктов и крупным торговым сетям. Шелищ отметил, что те заинтересовались и пообещали обдумать такую возможность.

Потребителю будет предоставлена возможность сэкономить средства, а торговая сеть сможет нарастить свой оборот, пояснил председатель Союза потребителей.

Забирать пустые бутылки смогут фуры, на которых доставляют в магазины продукцию, после чего их приобретут переработчики и превратят в гранулы, из которых потом сделают ту же пластиковую упаковку. Данная схема является выгодной для всех, считает Шелищ.

Благодаря данной возможности будут решены две проблемы. Речь идет о поддержке небогатых потребителей и уменьшении объемов пластика, который попадает на свалки. Второй фактор, по мнению эксперта, приведет к улучшению экологической ситуации.