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Кому повысят пенсии в 2021 году

Майк Габриелян
42 минуты назад
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в нынешнем году. Сведениями поделилась член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, передаёт URA.RU.
Некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии в этом году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По ее словам, на повышение пенсий могут рассчитывать работники биохимических лабораторий, врачи-рентгенологи, металлурги, сталевары. Некоторым из них будут выплачивать новые пенсии уже в 2021 году.
До этого в Минтруде рассказали о дополнительных выплатах лётчикам и шахтёрам, ушедшим на заслуженный отдых. Начислять добавки будут в соответствии с индексом роста среднемесячной заработной платы в России в размере 1,06.
Светлана Бессараб также добавила, что опасные и вредные производства выплачивают в ПФР повышенные страховые взносы. Поэтому работники там получают повышенную пенсию.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уточнил, что у лётчиков и шахтёров есть специальный фонд, в который работодатели перечисляют дополнительные средства. Выплаты они получают именно из этого фонда, а не из Пенсионного.
Ранее «Рамблер» сообщал, что не все пенсии вырастут в 2021 году.
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