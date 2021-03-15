Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.30
$
73.39
87.50
87.49
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
69.88
–0.04 Золото
1724.63
+0.11 РТС
1519.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.03
1.1933
–0.0111
01.03
1.2045
11.03
03.03
17.02

Банковскую комиссию с переводов в соцпроекты предложили отменить 

Лера Букина 1 час назад
Комиссию с переводов в соцпроекты захотели отменить
Фото: ТАСС
Кредитным организациям могут запретить взимать комиссию с россиян, вкладывающих свои средства в строительство или благоустройство территорий по проектам инициативного бюджетирования, пишут «Известия». Рассмотрение законопроекта Госдумой ожидается в апреле.
Отмечается, что законопроект готовы поддержать в Совете законодателей, профильном комитете парламента и в большинстве фракций. В Банке России планируют представить свою позицию при обсуждении инициативы в Думе.
В пояснительной записке к документу говорится о том, что пожилые люди и малообеспеченные граждане болезненно воспринимают какие-либо дополнительные платежи. Это снижает привлекательность их участия в этих проектах.
Россия нуждается в принятии данного законопроекта, поскольку граждане не должны переплачивать средства за то, что они сами хотят помочь решить те или иные проблемы территорий, заявил изданию первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Нужным данный законопроект назвал и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, у органов местного самоуправления фактически нет денег для того, чтобы решать проблемы населения, по этой причине подключать россиян в подобные проекты нужно. Однако он допустил, что банки не одобрят такого нововведения из-за страха потери прибыли.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России допустил введение комиссии за переводы в цифровом рубле.
Видео дня. В РФ решили не платить социальные пособия некоторым россиянам
Комментарии
Личный счет , Михаил Емельянов , Константин Калачев , Госдума , Справедливая Россия , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение