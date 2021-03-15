Комиссию с переводов в соцпроекты захотели отменить

Кредитным организациям могут запретить взимать комиссию с россиян, вкладывающих свои средства в строительство или благоустройство территорий по проектам инициативного бюджетирования, пишут «Известия». Рассмотрение законопроекта Госдумой ожидается в апреле.

Отмечается, что законопроект готовы поддержать в Совете законодателей, профильном комитете парламента и в большинстве фракций. В Банке России планируют представить свою позицию при обсуждении инициативы в Думе.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что пожилые люди и малообеспеченные граждане болезненно воспринимают какие-либо дополнительные платежи. Это снижает привлекательность их участия в этих проектах.

Михаил Емельянов. Россия нуждается в принятии данного законопроекта, поскольку граждане не должны переплачивать средства за то, что они сами хотят помочь решить те или иные проблемы территорий, заявил изданию первый зампред фракции «Справедливой России»

Нужным данный законопроект назвал и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев . По его словам, у органов местного самоуправления фактически нет денег для того, чтобы решать проблемы населения, по этой причине подключать россиян в подобные проекты нужно. Однако он допустил, что банки не одобрят такого нововведения из-за страха потери прибыли.