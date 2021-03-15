Эксперт посоветовал продавать доллары во время роста цен на нефть

Когда курс иностранной валюты начинает падать, продажа долларов становится выгодной, заявил агентству «Прайм» преподаватель Школы Бизнеса «Синергия» Антон Емельянов

«Продажа валюты также может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок», — рассказал он.

Также на падение курса валют может оказать влияние положительное сальдо внешнеторгового баланса. Это значит, что в Россию поступает больше валюты, чем уходит, отмечает Емельянов. Для сохранения средств и во избежание потери в доходности лучше присмотреться к открытию валютных вкладов банках. Он также рекомендует приобретать долговые обязательства.

Если есть цель получить высокую доходность валютных активов, то в настоящее время для частных инвесторов есть возможности торговли на биржах акциями иностранных компаний, однако не стоит забывать и о рисках, подытожил эксперт.