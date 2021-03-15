Эксперт предупредил о рисках «забытых» долгов по кредиту 

Заемщики могут сталкиваться с ситуацией, когда кредитная организация не требует в принудительном порядке погасить небольшую задолженность. Но следует учесть, что на этот «остаток» могут начисляться штрафы, пени и неустойки за неуплату, заявил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Банк может не требовать к возврату небольшой объем задолженности, а клиент забудет об остатке по кредиту, не запросив справку о полном погашении, но в договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более», — говорит он.

Эксперт указал, что документы хранятся в банке до 5 лет. Что касается счетов, то они могут быть открыты бессрочно, если иное не предусмотрено договором. Так, 50 рублей в будущем могут стать настоящим бременем. Если банком «чудом» списывается задолженность, она все равно будет отражаться в кредитной истории заемщика как черное пятно.

По этой причине клиенты в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы забирать справки о закрытии кредита, подсказывает Ферапонтов. По его словам, кредитные организации при оценке кредитоспособности заемщика учитывают его «обращение» с прошлыми кредитными продуктами.