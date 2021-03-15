Власти возобновили программу туристического кешбэка

Программа, рассчитанная на возврат средств за туры по России, была запущена 21 августа 2020 года. Она проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было купить в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж стартовал в октябре и был распространен на поездки до 10 января 2021 года. В общей сложности за это время граждане купили туры на 6,5 млрд рублей, а суммарный объем кешбэка составил 1,2 млрд рублей.