Власти возобновили программу туристического кешбэка

О сроках начала и окончания продажи туров с кешбэком объявит позднее Ростуризм
, указали в пресс-службе правительства. На выплату смогут рассчитывать граждане, которые приобрели тур по России длиной не менее двух ночей. Важным условием является оплата тура картой «Мир». В течение пяти дней после приобретения тура на карту автоматически будут возвращены 20% его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.
Программа, рассчитанная на возврат средств за туры по России, была запущена 21 августа 2020 года. Она проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было купить в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж стартовал в октябре и был распространен на поездки до 10 января 2021 года. В общей сложности за это время граждане купили туры на 6,5 млрд рублей, а суммарный объем кешбэка составил 1,2 млрд рублей.