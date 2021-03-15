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Власти возобновили программу туристического кешбэка

Лера Букина
1 час назад
В России возобновляют программу частичного возврата средств за покупку туров по стране. Новый этап программы стартует в марте, сообщается на сайте правительства. Распоряжение о выделении на данные цели 2 млрд рублей было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
О сроках начала и окончания продажи туров с кешбэком объявит позднее Ростуризм, указали в пресс-службе правительства. На выплату смогут рассчитывать граждане, которые приобрели тур по России длиной не менее двух ночей. Важным условием является оплата тура картой «Мир». В течение пяти дней после приобретения тура на карту автоматически будут возвращены 20% его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.
Программа, рассчитанная на возврат средств за туры по России, была запущена 21 августа 2020 года. Она проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было купить в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж стартовал в октябре и был распространен на поездки до 10 января 2021 года. В общей сложности за это время граждане купили туры на 6,5 млрд рублей, а суммарный объем кешбэка составил 1,2 млрд рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что продажи летних туров по РФ по акциям раннего бронирования в среднем на 30% обошли показатели докризисного 2019 года. Такое заявление сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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