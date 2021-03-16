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Эксперт рассказала о способах заработать на растущем рубле 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт рассказала о способах заработать на растущем рубле
Фото: РИА Новости
Чтобы заработать на рубле в период его роста, необходимо понимать причины его укрепления и оценить срок, в течение которого подъем может быть продолжен, заявила агентству «Прайм» финансовый советник Анна Харченко.
В настоящее время наибольшее влияние на рубль оказывают риски санкций и стоимость нефти, говорит Харченко.
Она советует рассмотреть акции российских нефтяных компаний, если исходить из того, что стоимость нефти не станет ниже на среднем сроке или долгом периоде. Есть возможность заработать на подъеме курсовой стоимости, а также получить дивиденды, говорит Харченко.
Она также рекомендует обратить внимание на вложения в государственные облигации и корпоративные долги российских компаний. Инвестиции будут «довольно спокойными», считает она. Кроме того, доход по ним будет потенциально ниже, чем в акциях, но выше, чем в депозите.
В качестве еще одного варианта заработка Харченко назвала покупку иностранной валюты. Она считает, что сегодня можно докупать в портфель доллар, а также евро на привлекательных уровнях.

«Стоит помнить о дополнительной возможности увеличить доходность портфеля, которая работает всегда, вне зависимости от курса валют. Индивидуальный инвестиционный счет гарантирует вам доходность 13%, если вы ранее платили такой НДФЛ из своих доходов. Просто совместите покупку ценных бумаг и государственную программу. Тогда, даже в случае самых консервативных вложений, например, ОФЗ, вы сможете получить доходность выше 18%», — отмечает Харченко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что рублю предрекли укрепление из-за дорожающей нефти.
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Комментарии
Личный счет , Анна Харченко
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