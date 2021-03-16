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Россиян предупредили о лжебанках в интернете 

Лера Букина 1 час назад
Россиян предупредили о лжебанках в интернете
Фото: РИА Новости
В Сети обнаружен лжебанк, работающий под названием АО «Монолит-Капитал банк», пишет «Коммерсант».
На сайте организации размещены сведения о генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций №2241 от 22 января 2015 года. Как выяснило издание, данная лицензия закреплена за действующим Киви-банком.
В списках Банка России АО «Монолит-Капитал банк» не значится.
В Киви-банке «Коммерсанту» заявили, что между ним и указанной организацией нет никакой связи.
Домен «Монолит-Капитала» был создан 27 февраля 2021 года. На сайте не содержится никаких реквизитов и отчетностей, но есть предложение по вкладам с доходностью до 11% годовых.
Сотрудники издания связались с банком. Ответивший специалист представился «службой клиентской поддержки "Монолит-Капитала"». По его словам, информация предоставляется или своим заемщикам, или тем, кто предварительно заполнит анкету, указав персональные данные.
Наиболее вероятная цель аферистов — сбор персональных данных граждан, считает представитель компании RTM, специализирующейся на информационной безопасности.
Номер телефона лжебанка идентифицируется как мошеннический, именно с него поступали ранее звонки гражданам якобы от «службы безопасности Сбербанка», отметил руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин.
В Банке России заявили, что сайт уже «отправлен регистратору доменных имен для снятия с делегирования».
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали предлагать «бонус» от государства.
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Комментарии
Личный счет , Иван Шубин , Сбербанк России , Центральный банк России
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