Россиян предупредили о лжебанках в интернете 

В Сети обнаружен лжебанк, работающий под названием АО «Монолит-Капитал банк», пишет «Коммерсант».

На сайте организации размещены сведения о генеральной лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций №2241 от 22 января 2015 года. Как выяснило издание, данная лицензия закреплена за действующим Киви-банком.

В списках Банка России АО «Монолит-Капитал банк» не значится.

В Киви-банке «Коммерсанту» заявили, что между ним и указанной организацией нет никакой связи.

Домен «Монолит-Капитала» был создан 27 февраля 2021 года. На сайте не содержится никаких реквизитов и отчетностей, но есть предложение по вкладам с доходностью до 11% годовых.

Сотрудники издания связались с банком. Ответивший специалист представился «службой клиентской поддержки "Монолит-Капитала"». По его словам, информация предоставляется или своим заемщикам, или тем, кто предварительно заполнит анкету, указав персональные данные.

Наиболее вероятная цель аферистов — сбор персональных данных граждан, считает представитель компании RTM, специализирующейся на информационной безопасности.

Номер телефона лжебанка идентифицируется как мошеннический, именно с него поступали ранее звонки гражданам якобы от «службы безопасности Сбербанка », отметил руководитель службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин

В Банке России заявили, что сайт уже «отправлен регистратору доменных имен для снятия с делегирования».