Мошенники стали повторно звонить банковским клиентам

Мошенники стали повторно звонить россиянам от лица службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую попытку выманивания средств, пишут «Известия».

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Так, в середине февраля жительнице Москвы Екатерине позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником данной службы. Им была предложена установка программы удаленного доступа под предлогом защиты денег от несанкционированного списания. Девушка не стала рисковать, поэтому обратилась в банк. Но через две недели звонок поступил повторно. Аферист напомнил о предыдущем случае и проинформировал о мошеннической схеме детально, после чего им была произведена попытка повторного выманивания у клиентки конфиденциального пароля из СМС.

Данная схема является более сложной вариацией скрипта обмана банковских клиентов с использованием социальной инженерии, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов

Для того чтобы решить проблему, клиенту предлагается назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи, говорит эксперт. В реальности злоумышленники пытаются сбросить текущий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволяет им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента, подсказывает Сизов.

По словам эксперта, новая схема обмана заключается в том, что аферисты стали обзванивать людей, которые уже ранее шли с ними на контакт, но не попались на уловку.

Клиенты Росбанка сталкивались с повторными звонками со стороны злоумышленников, рассказал директор департамента информбезопасности Михаил Иванов

«Лаборатория Касперского» также осведомлена о схеме обмана с отложенной коммуникацией, отметили там.

ЦБ РФ проинформирован о мошеннических схемах с повторными звонками. Более того, там указали, что в ряде случаев одного человека мошенники обманывают неоднократно.