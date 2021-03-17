В России предложили создать новую категорию льготников 

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию «Ликвидаторов пандемии коронавируса» (с награждением отличительным знаком)», — говорится в письме Мишустину.

Петров отмечает, что данные категории граждан могли бы получить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которые полагаются ликвидаторам аварии ЧАЭС.

По его словам, пандемия коронавируса сопоставима с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. Петров напомнил о том, что после завершения ликвидационных работ было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением.

Зампред общественной палаты Ленобласти указал, что сейчас подходящее время для помощи тем, кто участвовал в борьбе с коронавирусом в России, поскольку борьба с инфекцией проходит «с определенным позитивным успехом».