Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.61
$
73.50
87.71
87.45
Прогноз
22.03 – 29.03
$
71.60
84.97
Индексы и котировки Brent
67.92
+0.52 Золото
1729.90
+0.04 РТС
1552.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.03
1.1911
–0.0179
02.03
1.2089
14.03
05.03
19.02

Россияне рекордно снизили потребление товаров 

Лера Букина 1 час назад
Россияне рекордно снизили потребление товаров
Фото: ТАСС
В 2020 году россияне рекордно сократили потребление товаров и услуг до показателей 2015 года, говорится в материалах аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По подсчетам экспертов, в среднем граждане России тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. С учетом инфляции данный показатель меньше на 9%, или на 1,68 тысячи рублей, чем годом ранее. В общей сложности за 2020 год население потратило меньше на 2,77 триллиона рублей.
Согласно отчету, на падение расходов населения в пандемическом году повлияли два фактора: сокращение располагаемых доходов и карантинные ограничения. Последний фактор привел к вынужденному сокращению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и другое. Вместе с этим ряд россиян осознанно уменьшили расходы в период кризиса, стремились формировать сбережения и откладывать средства на «черный день».
Наибольшее сокращение расходов было замечено в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Дагестане, Калининградской области, Ставропольском крае и Приморье. Вместе с этим на Чукотке, в Калмыкии, Ленинградской области, Хакасии, Республике Алтай и Челябинской области в период пандемии, напротив, тратили больше средств.
Исследование продемонстрировало, что меньше тратили жители более благополучных районов. В бедных регионах граждане не сокращали расходы, поскольку экономить было не с чего и тратить меньше они просто не могли себе позволить.
Антикризисные социальные выплаты помогли малообеспеченным гражданам поддержать минимальное потребление в условиях роста цен, что привело к не столь значительному увеличению расходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что индекс покупательской активности (ИПА) россиян в феврале стал рекордно высоким с 2012 года и составил 186%.
Видео дня. Пособие на детей от 3 до 7 лет будет рассчитываться по-новому
Комментарии 1
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение