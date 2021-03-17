Россияне рекордно снизили потребление товаров 

В 2020 году россияне рекордно сократили потребление товаров и услуг до показателей 2015 года, говорится в материалах аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По подсчетам экспертов, в среднем граждане России тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. С учетом инфляции данный показатель меньше на 9%, или на 1,68 тысячи рублей, чем годом ранее. В общей сложности за 2020 год население потратило меньше на 2,77 триллиона рублей.

Согласно отчету, на падение расходов населения в пандемическом году повлияли два фактора: сокращение располагаемых доходов и карантинные ограничения. Последний фактор привел к вынужденному сокращению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и другое. Вместе с этим ряд россиян осознанно уменьшили расходы в период кризиса, стремились формировать сбережения и откладывать средства на «черный день».

Наибольшее сокращение расходов было замечено в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Дагестане, Калининградской области, Ставропольском крае и Приморье. Вместе с этим на Чукотке, в Калмыкии, Ленинградской области, Хакасии, Республике Алтай и Челябинской области в период пандемии, напротив, тратили больше средств.

Исследование продемонстрировало, что меньше тратили жители более благополучных районов. В бедных регионах граждане не сокращали расходы, поскольку экономить было не с чего и тратить меньше они просто не могли себе позволить.

Антикризисные социальные выплаты помогли малообеспеченным гражданам поддержать минимальное потребление в условиях роста цен, что привело к не столь значительному увеличению расходов.