238 млрд рублей составил долг за теплоэнергию в России

С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей за теплоснабжение перед энергоснабжающими организациями (РСО) выросла на 28,7 млрд рублей, до 237,9 млрд рублей. Рост составил приблизительно на 12%. Об этом «Известиям» сообщили
в ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».
Отмечается, что долг растет каждую зиму из-за увеличивающихся расходов на отопление в холодное время года. По сравнению с такими же периодами прошлых лет сегодня задолженность растет ускоренными темпами. Так, с 1 января по 1 февраля 2019 года объем неплатежей увеличился на 19,2 млрд рублей (8,6%), а в аналогичный период 2020 года — на 17,9 млрд (9,2%), отметили в совете.
С нарушениями условий оплаты сегодня чаще сталкиваются жилищные организации (УК) — уровень оплаты тепловой энергии сократился на 12,9%, организации, которые перепродают теплоэнергию (–8,3%), малый бизнес (–8,3%) и жители России, которые оплачивают тепловую энергию напрямую РСО (–5,5%).
Сокращение уровня оплаты УК может быть обусловлено невыплатами самих граждан или умышленным уходом от оплаты услуг жилищными организациями, заявил замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев
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Рост темпов увеличения задолженности связан с влиянием пандемии на экономику и временным запретом на штрафы за неуплату ЖКХ, который действовал до конца 2020 года, полагают в компании ПАО «Энел Россия»
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В связи с пандемией были замедлены темпы развития экономики. Так, в 2020 году ВВП в сравнении с предыдущим годом упал на 3,1%, указал первый зампред комитета Госдумы
по энергетике Сергей Есяков. По его словам, это стало драйвером ухудшения финансового положения компаний, а также снижения реальных доходов населения, что и привело к увеличению задолженности за тепло, считает он.
Рост долга связан с наращиванием потребления тепловой энергии в связи с аномальными морозами этой зимой, считаю в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова
заявила, что накопление долгов перед поставщиками теплоэнергии приводит к сложностям работы бизнеса и снижает качество услуг.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что за период пандемии сумма долга россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла на 55 миллиардов и минувшей осенью достигла 625 миллиардов рублей. Данные приводит Росстат
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