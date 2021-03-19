238 млрд рублей составил долг за теплоэнергию в России

Отмечается, что долг растет каждую зиму из-за увеличивающихся расходов на отопление в холодное время года. По сравнению с такими же периодами прошлых лет сегодня задолженность растет ускоренными темпами. Так, с 1 января по 1 февраля 2019 года объем неплатежей увеличился на 19,2 млрд рублей (8,6%), а в аналогичный период 2020 года — на 17,9 млрд (9,2%), отметили в совете.