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Россияне увеличили расходы на благоустройство дач 

Лера Букина 23 минуты назад
Россияне увеличили расходы на благоустройство дач
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (88%), владеющих дачами, намерены заняться их благоустройством в ближайшие полгода, причем лишь 6% из них планируют это делать самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Avito.
В общей сложности спрос на услуги по ремонту дачных домов увеличился на 78% в сравнении с предыдущим годом. Кроме того, спрос на строительство бань и саун увеличился на 56%.
Также в отчете сказано, что спрос на строительство гаражей вырос на 46% год к году в связи с тем, что граждане России отдают предпочтение поездкам на дачу на личных автомобилях. Благоустройство участка стало востребованнее на 38%.
Заниматься благоустройством дачных участков собирается половина опрошенных, 19% собираются возводить дополнительные постройки, в частности, гараж, сарай, бани, а 16% планируют сделать капитальный ремонт.
Около 20% опрошенных готовы выделить на благоустройство загородного владения от 21 до 40 тысяч рублей, а 14% приготовились потратить более 90 тысяч рублей.
Делать ремонт самостоятельно и благоустраивать участки планируют только 6% россиян, 54% планируют выбирать мастеров среди друзей или знакомых, а 53% — среди знакомых с опытом благоустройства дачи.
Во время самоизоляции с мая по июнь 2020 года граждане России снова вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах. Их расходы на стройку и DIY-товары увеличились на 55% в сравнении с таким же периодом прошлого года, узнали эксперты МТС Банка.
Лидерами по темпу роста стали стройматериалы: число транзакций в мае—июне 2020 года увеличилось на 65% в сравнении с прошлым годом, а расходы на них выросли на 55%. На второй строчке по приросту продаж — садовые принадлежности. В данной категории рост количества транзакций составил 38%, траты выросли на 34%.
Мебель, товары для дома и ремонта продемонстрировали самый маленький рост продаж. Количество транзакций в данных категориях увеличилось на 34%, а общая сумма расходов — на 29%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России дачи подорожали на 11,5%.
Видео дня. Аналитики заявили о подорожании сахара в РФ
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Личный счет , Недвижимость , МТС-Банк , РБК
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