Эксперт спрогнозировал рост ставок по кредитам 

«Начиная с февраля 2021 года, регулятор давал сигналы о том, что на ближайших заседаниях возможно незначительное повышение ключевой ставки. Увеличив ставку на 25 б.п., впервые с 2018 года, Центробанк дал положительную оценку темпам восстановления российской экономики и потребительского спроса, который влияет на ВВП страны», — заявил эксперт.

По словам Сигала, благодаря коррекции процентной ставки будет сдержана инфляция в рамках прогнозных показателей.

Он указал, что кредит в текущий период времени взять можно, если в этом есть потребность. Однако Сигал отметил, что не следует прибегать к займу средств в банке просто так, на будущее.

По словам эксперта, то же самое касается и предпринимательства: банки будут поэтапно поднимать ставки по депозитам и кредитам, оставляя выгодные предложения для клиентов во избежание дефицита ликвидности.