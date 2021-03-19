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Эксперт спрогнозировал рост ставок по кредитам 

Лера Букина 21 минуту назад
Эксперт спрогнозировал рост ставок по кредитам
Фото: ТАСС
Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ ставки по депозитам и кредитам начнут постепенно расти, заявил агентству «Прайм» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Начиная с февраля 2021 года, регулятор давал сигналы о том, что на ближайших заседаниях возможно незначительное повышение ключевой ставки. Увеличив ставку на 25 б.п., впервые с 2018 года, Центробанк дал положительную оценку темпам восстановления российской экономики и потребительского спроса, который влияет на ВВП страны», — заявил эксперт.

По словам Сигала, благодаря коррекции процентной ставки будет сдержана инфляция в рамках прогнозных показателей.
Он указал, что кредит в текущий период времени взять можно, если в этом есть потребность. Однако Сигал отметил, что не следует прибегать к займу средств в банке просто так, на будущее.
По словам эксперта, то же самое касается и предпринимательства: банки будут поэтапно поднимать ставки по депозитам и кредитам, оставляя выгодные предложения для клиентов во избежание дефицита ликвидности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне стали брать больше кредитов наличными.
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Комментарии
Личный счет , Павел Сигал , Центральный банк России
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