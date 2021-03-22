Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Почта

Средний размер потребкредитов в феврале обновил рекорд

Лера Букина
1 час назад
Средняя сумма выданных потребительских кредитов в феврале 2021 года увеличилась на 32,7%, до рекордных 264,8 тысячи рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Вместе с этим в сравнении с январем средний чек потребительского кредита увеличился значительно – на 17,7% (225 тысяч рублей - в январе). Что касается среднего персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам в феврале 2021 года, то он достиг 631 балла (где 300 баллов – минимальное значение, 850 баллов – максимальное).
В феврале 2021 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в российских регионах был зафиксирован в Москве (537,2 тысячи рублей), Московской области (416,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (367,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО — Югре (335,2 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (262,1 тысячи рублей).
Кроме того, в феврале самую значительную динамику увеличения среднего размера выданных потребительских кредитов среди 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования в сравнении с тем же периодом 2020 года показали Московская (+29,8%) и Воронежская (+22,8%) области, а также Москва (+20,3%), Самарская область (+19,9%) и Татарстан (+19,9%). Меньше всего средний чек по потребительскому кредиту за год увеличился в Приморском крае (+1,5%), Волгоградской области (+8,9%) и Хабаровском крае (+9,3%).
Рост среднего чека потребительского кредита наблюдается на фоне снижения в последнее время выдачи потребительских кредитов и связан с консервативным подходом банков к розничному кредитованию, отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России обсуждает с правительством возможность дать регулятору законодательное право запрещать коммерческим банкам кредитовать граждан с долгами.
Личный счет,Видео,Александр Викулин,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители