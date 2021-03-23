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ФНС принудительно взыскала с неплательщиков около ₽1 трлн

Лера Букина
1 час назад
Налоговая служба в 2020 году принудительно взыскала с неплательщиков в бюджет 930 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минфина об исполнении плана министерства за 2020 год.
ФНС принудительно взыскала с неплательщиков ₽930 млрд
Фото: ТАССТАСС
Сумма задолженности по налогам и сборам в сравнении с 2019 годом несколько увеличилась — на 1,5%, или 27,5 млрд, до 1,8 трлн рублей.
Отмечается, что около трети этой суммы бюджет недополучил в связи с потерей налогоплательщиками финансовой устойчивости. По данным Минфина, долг по налогам и страховым взносам среди юридических и физических лиц, находящихся на стадии банкротства, по итогам 2020 года составил 552 млрд рублей.
Что касается коэффициента соотношения совокупного долга к поступлениям по налогам, сборам и страховым взносам (debt-to-income ratio, DTI), то по итогам 2020 года он оценивается в 6,5%, говорится в докладе ведомства.
930 млрд рублей взысканных долгов является половиной налоговой задолженности по состоянию на начало 2020 года, указал директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC в России Дмитрий Дегтярев.
После обязательств по выплате зарплаты долг перед государством является вторым в очереди на погашение банкротящихся организаций, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Он назвал безнадежным процессом взыскание долгов с разоряющихся юридических и физических лиц.
ФНС и другим органам управления следует учесть кризисность положения и применить дифференцированный подход к задолженности, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он счел целесообразным частичное досрочное ее списание для очищения отчетности.
Бывают ситуации, когда недобросовестными плательщиками используется банкротство для уклонения от уплаты сборов в бюджет, указал Дегтярев. Но фиктивное разорение грозит привлечением не только к налоговой, но и к уголовной ответственности, а вероятность разоблачения подобных схем возросла, отметил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ФНС начала массовую проверку счетов россиян за рубежом.
Личный счет,Экономика,Дмитрий Дегтярев,Владимир Климанов,Федеральная налоговая служба,РАНХиГС,Минфин,газета "Известия",
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