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Как отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника

Лера Букина
50 минут назад
Визит специалистов по замене приборов учета электроэнергии осуществляется только
Эксперт предупредил о псевдоспециалистах по замене счетчика
Фото: ТАССТАСС
по предварительным заявкам в заранее назначенный день. Мошенников можно вычислить, задав ему наводящие вопросы, заявил РИА Новости эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков.
Московские власти ранее сообщили, что в столице до конца 2021 года проведут работы по замене и установке более 500 тысяч новых приборов учета электроэнергии в жилых домах.
По словам Волкова, официально могут приходить представители управляющей компании либо «Мосэнергосбыта». При отсутствии счетчика внутри квартиры визиты специалиста останутся незаметными. День и время прихода сотрудников «Мосэнергосбыта» оговариваются заранее. Эксперт указывает, что на сотрудниках данной организации будет фирменная одежда. Кроме того, у них имеется официальное удостоверение, говорит Волков.
Документы следует внимательно изучить, подсказывает эксперт. Часто мошенники представляются работниками Единого расчетного центра «ЕРЦ», но такой компании нет. В Москве действует учреждение со схожим названием - ГБУ «Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) города Москвы». Но, как отметил Волков, сотрудники данной компании не приходят в квартиры.
Для того, чтобы вычислить злоумышленника, можно задать ему наводящий вопрос, говорит он. Например, спросить, в какую квартиру он идет, где были получены контактные данные или информация об индивидуальном счетчике. Такой вопрос, скорее всего, застанет мошенника врасплох.
Перед тем, как подписывать бумаги, необходимо свериться с информацией на официальном сайте «Мосэнергосбыта» и на сайте мэра Москвы, говорит эксперт. Волков также указывает, что для оказания платных услуг на месте специалист должен иметь при себе кассовый аппарат и выдать чек, который подтвердит платеж. Соглашаться на оплату услуги без заявки и «на руки» ни в коем случае нельзя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали рассылать письма от имени Росреестра.
Личный счет,Артем Волков,Росреестр,Правительство Москвы,РИА Новости,
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