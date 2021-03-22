Мошенники стали рассылать письма от имени Росреестра

Также отмечается, что ранее возникшими считаются права на объекты недвижимости, приобретенные до 31 января 1998 года – до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сведения о данных сделках уже были учтены предшествующими Росреестру органами регистрации прав и считаются действительными вне зависимости от их регистрации в ЕГРН.

Для того чтобы не попасться на уловки мошенников, ведомство рекомендует собственникам внимательно относиться к содержащимся в реестре недвижимости сведениям. Не следует забывать и об актуализации данных, если это необходимо. Прежде всего это касается пожилых и одиноких граждан, а также людей, у которых на руках есть свидетельство о собственности, выданное до 1998 года, говорится в пресс-релизе.