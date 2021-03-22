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Мошенники стали рассылать письма от имени Росреестра

Лера Букина
2 часа назад
Владельцам московской жилой недвижимости начали приходить письма, в которых сообщается о необходимости оформить их квартиру в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Мошенники стали рассылать письма от имени Росреестра
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В соответствии с действующим законодательством регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям», – заявил руководитель управления Игорь Майданов.
Также отмечается, что ранее возникшими считаются права на объекты недвижимости, приобретенные до 31 января 1998 года – до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сведения о данных сделках уже были учтены предшествующими Росреестру органами регистрации прав и считаются действительными вне зависимости от их регистрации в ЕГРН.
Для того чтобы не попасться на уловки мошенников, ведомство рекомендует собственникам внимательно относиться к содержащимся в реестре недвижимости сведениям. Не следует забывать и об актуализации данных, если это необходимо. Прежде всего это касается пожилых и одиноких граждан, а также людей, у которых на руках есть свидетельство о собственности, выданное до 1998 года, говорится в пресс-релизе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали предлагать пенсионерам выплаты от государства.
Недвижимость,Игорь Майданов,Росреестр,
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