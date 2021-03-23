ФНС заявила о регистрации 2 млн самозанятых

В России зарегистрировались два миллиона граждан в качестве самозанятых, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). Более 5 тысяч человек ежедневно присоединяются к проекту.

Отмечается, что за время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 млрд рублей. Они уплатили налоги на 8 млрд рублей. Каждый день самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей. Стоит заметить, что у 85% зарегистрированных до этого не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 40% вообще не имели официальных доходов за год до постановки на учет.

Основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет. Вместе с этим в качестве самозанятых зарегистрированы 25 тысяч несовершеннолетних. Самыми «молодыми» субъектами России стали Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская, Тюменская области. В данных регионах средний возраст самозанятых – 33 года.

Основными видами деятельности самозанятых являются такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир. Отмечается, что молодые граждане (до 30 лет) в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляют услугу доставки. Что касается граждан в возрасте от 40 лет, то они сдают в аренду жилье, дают консультации и занимаются репетиторством.

60% самозанятых – мужчины, а 40% – женщины. Самые популярные профессии у женщин - мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня, у мужчин - сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик.

Также ФНС указывает, что за 2020 год услугами самозанятых воспользовалось более 258 тысяч компаний.