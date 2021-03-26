Путин утвердил выплату для отдельной категории пенсионеров

Жители осажденного Севастополя будут получать ежемесячную выплату в размере 500 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин . Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Установить, что с 1 октября 2020 года лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в документе.

Данная категория граждан включена в список получателей ежемесячной выплаты к 60-летию Победы. Правительство обеспечит финансирование расходов и установит порядок выплат в ближайшее время.

Напомним, оборона Севастополя в ходе Великой Отечественной войны началась 30 октября 1941 года и длилась до 4 июля 1942 года.

В декабре Владимир Путин принял решение о присвоении жителям Севастополя, которые находились в осаждении в годы ВОВ, статуса ветеранов. Так, им были предоставлены меры соцподдержки, в частности,

выплаты, обеспечение жильем, компенсация расходов на ЖКХ, путевки в санатории и лекарства. На данные цели государство выделило около 84,6 млн рублей. К 2023 году сумма должна увеличиться до 230,9 млн рублей.