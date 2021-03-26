В Москве ремонт квартир подорожал почти на 25%

Стоимость ремонта квартир в Москве за год поднялась в среднем на 25%. Это обусловлено в основном подорожанием стройматериалов, заявил РИА Новости коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров

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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин ранее сообщил, что цены на жилье в России в ближайшей перспективе могут вновь подняться из-за роста в конце 2020 года цен на строительные материалы.

«За прошедший год мы действительно наблюдали существенное увеличение стоимости строительных и отделочных материалов. Рост цен за год составил от 15 до 35% на отдельные позиции, а в среднем по рынку порядка 25%», - заявил Джафаров.

Так, ремонт однокомнатной квартиры (40 квадратных метра) оценивался в 25 тысяч рублей в 2020 году, а 2021 году - в 30 тысяч рублей (+ 25%), отмечает он. Ремонт 55 квадратных метров «двушки» поднялся в цене с 23,5 тысячи рублей до 28 тысяч (+23,5%). Меньше всего подорожала реновация трехкомнатных квартир (площадь 80 квадратных метров) – с 22,6 тысячи рублей до 27 тысяч.

Джафаров отметил, что под наибольший ценовой удар попали импортные стройматериалы. Он объяснил это проблемами с авиа- и другим транспортным сообщением на фоне пандемии и последующим подорожанием доставки почти вдвое, к тому же увеличились сроки поставки. Кроме того, на стоимость материалов повлияли валютные колебания, говорит он.

Самый высокий рост цен затронул материалы чистовой отделки: краска, электрика, напольные покрытия, межкомнатные двери. Эксперт отмечает, что стоимость этих материалов в общей стоимости ремонта составляет около 60%. Средний прирост показали и такие материалы, как шпаклевка, затирка, грунтовка, штукатурная смесь, фанера и гипсокартон.