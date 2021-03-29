Валерьянка и пустырник подорожали на 30%

Стоимость лекарственных спиртовых настоек за год увеличилась на 30%, с 24 до 32 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

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Речь идет о настойках пустырника и валерианы, которые являются самыми популярными у россиян. Кроме того, подорожали настойки боярышника, прополиса, календулы, перца и пиона, выяснили эксперты.

Рост цен связан с тем, что с 2021 года для производства спиртовых настоек можно использовать лишь фармсубстанцию этилового спирта (этанола), которая, в свою очередь, за год подорожала в два раза, сообщили в Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ».

Так, в конце сентября 2020 года фармсубстанция стоила 630–670 рублей за один декалитр, а в январе ее стоимость поднялась до 990–1200 рублей, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган. По ее словам, на подорожание настоек повлияло также введение маркировки.

В дальнейшем продукция будет лишь расти в цене, это будет ощутимо для покупателей, считают в фармацевтической компании «Вертекс».

Увеличение стоимости спирта, который предназначен для фармпроизводства, может отразиться и на другой продукции, заявил глава DSM Group Сергей Шуляк

Подорожание фармацевтического этанола может стать драйвером существенного роста цен на фармсубстанции и спиртосодержащие лекарственные препараты, к которым относятся противовирусные, антиретровирусные (для терапии ВИЧ-инфекции) и значительная часть препаратов для госпитального применения, опасаются в компании «Фармсинтез»