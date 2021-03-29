Средний размер автокредита в феврале вырос на 20,3%

В России в феврале 2021 года средний размер выданных автокредитов на новые машины и машины с пробегом вырос на 20,3% в годовом выражении, составив 980,9 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Вместе с этим в сравнении с январем показатель увеличился на 7,6%. Что касается среднего персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то в феврале он достиг 681 балла (где 300 баллов – минимальное значение, 850 – максимальное).

В феврале наибольший средний размер выданных автокредитов в российских регионах (среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования) был зафиксирован в Москве (1,497 миллиона рублей), Московской области (1,221 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,177 миллиона рублей), Краснодарском крае (1,081миллиона рублей), а также в Ленинградской области (1,024 миллиона рублей).

В феврале в сравнении с аналогичным периодом 2020 года наибольший рост среднего чека среди 30 регионов РФ-лидеров по объемам автокредитования показали Кемеровская область (+77,9%), Татарстан (+26,9%), а также Омская (+23,9%), Самарская (+23,5%) и Ульяновская (+21,7%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита увеличился на 20,7% и 17,7% соответственно.

«После некоторого снижения в январе текущего года средний чек автокредита в феврале вновь вплотную приблизился к 1 миллиону рублей. При этом в пяти из тридцати крупнейших регионов страны по объемам автокредитования средний размер кредита на покупку автомобиля превысил один миллион рублей. Важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер), является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.