Выявлены новые мошеннические схемы на сайтах объявлений

Мошенники прибегают к схеме с возвратом якобы ошибочно зачисленных средств на банковскую карту для обмана на сайтах объявлений в интернете, рассказали
РИА Новости эксперты.
По одному из сценариев мошенники переводят небольшую сумму на карту потенциальной жертвы, после чего обращаются к ней с просьбой вернуть средства, но на реквизиты третьего лица, которое и должно было якобы получить деньги.
Если выполнить просьбу аферистов, произойдет закрепительный платеж для привязки карты к какому-либо интернет-сервису, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
«После поступления перевода злоумышленникам не нужны никакие коды или SMS. Теперь они могут совершать покупки и с помощью привязанных к карте сервисов списывать деньги с карт клиентов без дополнительной верификации», – отметила эксперт.
Может произойти и еще одна ситуация, говорит она. Обман связан с перечислением якобы «авансов» за покупку на сервисах объявлений. Злоумышленники создают многочисленные объявления о продаже товаров по стоимости, которая существенно ниже рыночной. После этого покупателя просят направить предоплату на карту в качестве резерва. Но данная карта принадлежит не аферисту, а еще одной потенциальной жертве, говорит Лазарева.
Далее аферисты звонят тому, кто получил «ошибочный перевод». Они начинают убеждать человека «вернуть» средства не на карту, с которой был отправлен перевод, а на другую, принадлежащую «маме» или «подруге», указала эксперт.
Затем покупатель, который не получил товар, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, но аферисты «выходят из игры». В итоге появляется две жертвы, вынужденные выяснять отношения между собой, говорит Лазарева.
Злоумышленники могут предлагать «посреднику», который ничего не подозревает, оставить себе часть «средств за беспокойство», говорит ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов
. Он советует производить все операции через сервисы частных объявлений, не переходить по ссылкам, не общаться в других мессенджерах и не переводить средства с карты на карту.
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