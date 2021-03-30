Выявлены новые мошеннические схемы на сайтах объявлений

Мошенники прибегают к схеме с возвратом якобы ошибочно зачисленных средств на банковскую карту для обмана на сайтах объявлений в интернете, рассказали РИА Новости эксперты.

Фото: ТАСС ТАСС

По одному из сценариев мошенники переводят небольшую сумму на карту потенциальной жертвы, после чего обращаются к ней с просьбой вернуть средства, но на реквизиты третьего лица, которое и должно было якобы получить деньги.

Если выполнить просьбу аферистов, произойдет закрепительный платеж для привязки карты к какому-либо интернет-сервису, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«После поступления перевода злоумышленникам не нужны никакие коды или SMS. Теперь они могут совершать покупки и с помощью привязанных к карте сервисов списывать деньги с карт клиентов без дополнительной верификации», – отметила эксперт.

Может произойти и еще одна ситуация, говорит она. Обман связан с перечислением якобы «авансов» за покупку на сервисах объявлений. Злоумышленники создают многочисленные объявления о продаже товаров по стоимости, которая существенно ниже рыночной. После этого покупателя просят направить предоплату на карту в качестве резерва. Но данная карта принадлежит не аферисту, а еще одной потенциальной жертве, говорит Лазарева.

Далее аферисты звонят тому, кто получил «ошибочный перевод». Они начинают убеждать человека «вернуть» средства не на карту, с которой был отправлен перевод, а на другую, принадлежащую «маме» или «подруге», указала эксперт.

Затем покупатель, который не получил товар, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, но аферисты «выходят из игры». В итоге появляется две жертвы, вынужденные выяснять отношения между собой, говорит Лазарева.