Упрощенного банкротства добились менее 300 россиян

Критерии для внесудебного банкротства Юхнин назвал жесткими. Запуск процедуры возможен при соблюдении двух условий: долг по кредитам и займам составляет до 500 тысяч рублей, а заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Таким образом, разрешенный долг слишком мал, а пристав не прекратит исполнительное производство, если имеется доход, например, в виде пенсии, отметил руководитель направления «банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев
и партнеры» Олег Пермяков
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