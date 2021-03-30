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Упрощенного банкротства добились менее 300 россиян

Лера Букина
1 час назад
В России в марте появились первые граждане-банкроты, которые получили статус по новой внесудебной процедуре, пишет РБК со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Упрощенного банкротства добились менее 300 россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, что упрощенная схема банкротства начала действовать с 1 сентября 2020 года. Подача заявления доступна через многофункциональные центры (МФЦ). Данная процедура является бесплатной. По закону граждане, чьи обращения о финансовой несостоятельности приняли на рассмотрение, должны ждать до завершения процедуры 6 месяцев.
Так, для первых заявителей срок истек в марте. На 29 марта новых банкротов насчитывалось 283 человека.
Данная цифра — лишь 14,5% от числа тех, кто подавал заявления в сентябре. В общей сложности в первый месяц действия нормы МФЦ получили приблизительно 1,9 тысячи обращений, однако рассмотрено было меньше 400. Завершить данную процедуру смогли приблизительно три четверти (73,8%) заявителей.
Процесс добровольного банкротства может быть остановлен по инициативе кредитора, говорит руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Это возможно, если он подаст иск о банкротстве клиента в суд или у должника обнаружат имущество для погашения обязательств.
Критерии для внесудебного банкротства Юхнин назвал жесткими. Запуск процедуры возможен при соблюдении двух условий: долг по кредитам и займам составляет до 500 тысяч рублей, а заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Таким образом, разрешенный долг слишком мал, а пристав не прекратит исполнительное производство, если имеется доход, например, в виде пенсии, отметил руководитель направления «банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.
В Минэкономразвития указали, что ожидали плавного роста тех, кто захочет признания финансовой несостоятельности по новой процедуре.
«Полгода — это мало для оценки динамики. Одно из главных условий для списания долгов — оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект», — заявил замглавы ведомства Илья Торосов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с 1 апреля должников будут лишать единственного жилья.
Личный счет,Илья Торосов,Алексей Юхнин,Рустам Курмаев,Олег Пермяков,Минэкономразвития,РБК,
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