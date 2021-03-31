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ФАС заявила о жалобах на подорожание авиабилетов

Лера Букина
49 минут назад
Россияне направляют жалобы Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на подорожание авиабилетов в страны, с которыми Россия открыла сообщение, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
ФАС заявила о жалобах на подорожание авиабилетов
Фото: ТАССТАСС
Регулятор, в свою очередь, подчеркнул, что вопросы, связанные с регулированием перевозок на международных воздушных линиях, решают авиационные власти.
«Под особым вниманием ФАС России находятся внутренние маршруты, где доля авиакомпании и ее группы лиц составляет более 50%, и маршруты, на которых полеты осуществляет единственный перевозчик. При выявлении нарушения антимонопольного законодательства ФАС России принимает соответствующие меры», – заявили в службе.
В Aviasales указали, что рост цен на билеты в страны, с которыми у России сейчас открыто сообщение, в первом квартале 2021 года составил от 6% до почти 130% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. Наименьшее изменение среднего чека на билеты было зафиксировано на Кубу (+5,91%), в Турцию (+6,04%) и США (23,51%). Больше всего подорожали билеты в ОАЭ (+128,57%), Грузию (+65,85%) и на Мальдивы (46,53%).
Ранее «Рамблер» сообщал, что билеты до Кипра подорожают на 59%. Об этом заявила руководитель пресс-службы сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Личный счет,ФАС,РИА Новости,
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