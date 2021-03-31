Билеты в ОАЭ и Грузию резко подорожали

Рост цен на авиабилеты в страны, с которыми Россия возобновила сообщение, в первом квартале 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года составил от 6% до почти 130%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу агрегатора по продаже билетов Aviasales.

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Отмечается, что меньше всего увеличился средний чек по билетам на Кубу (+ 5,91%, до 37,1 тысячи рублей) и Турцию (+ 6,04%, до 11,9 тысячи рублей). Больше всего подорожали билеты в ОАЭ (+ 128,57%, до 37 тысяч рублей) и в Грузию (+ 65,85%, до 21,3 тысячи рублей).

Практически наполовину подорожали билеты на Мальдивы — до 60,2 тысячи рублей с 41,1 тысячи (+46,53%) в среднем в первом квартале 2020 года. Кроме того, поездка стала дороже обходиться в Бразилию и Египет: рост цен составил 31,59% (до 73,2 тысячи рублей) и 37,5% (до 25,9 тысячи рублей) соответственно. Что касается США, то билеты туда стали дороже на 23,51% (до 41,3 тысячи рублей).

Вместе с этим агрегатор зафиксировал увеличение числа бронирований по ряду направлений.

«Это тоже легко объяснить: в России отпуск – это очень важно. Поэтому люди готовы лететь туда, где открыто», — указали в Aviasales.

Больше всего увеличилось число бронирований билетов в Египет — их стало в 3 раза больше, чем годом ранее. На Мальдивы стараются летать в 2 раза чаще, а в Турцию — почти на 38%. Отмечается, что число тех, кто хочет лететь в Эмираты, осталось приблизительно на уровне января-марта 2020 года.