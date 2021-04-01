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Россиянам посоветовали покупать датскую крону

Лера Букина
39 минут назад
Швейцарские франки, китайские юани, британские фунты и японские иены показывают к рублю лучшую динамику, чем евро и доллар, пишет News.ru со ссылкой на экспертов.
Россиянам посоветовали покупать датскую крону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Специалисты считают, что для долгосрочных инвестиций выгодны вложения в альтернативные доллару валюты. Отмечается, что некоторые иностранные валюты в кризисном 2020 году укрепились к рублю сильнее доллара и евро.
Так, датская крона заняла первую строчку по доходности. За год она выросла к рублю на 30,4%. Второе место занял швейцарский франк (+29,3%). На третьей строчке - китайский юань (+26%). Четвертую строчку разделили японская иена и фунт стерлингов, которые укрепились к рублю на 22%. Замыкает «пятерку» норвежская крона с показателем 20,5%.
Доллар и евро – международные резервные валюты. В них свои резервы хранят государства. Эксперты придерживаются мнения, что при выборе той или иной замены им нужно придерживаться того же принципа: валюта для хранения сбережений должна быть резервной.
Швейцарский франк – это не только резервная валюта, но и «тихая гавань», указывают специалисты. Уже на протяжении многих лет он удерживается на вершине списка наиболее надежных валют.
Японская иена тоже является одной из самых стабильных и надежных валют, указывает финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский. Он отмечает, что при наступлении нестабильных времен ряд инвесторов переходят в иену, поскольку она является защитным активом. Кроме того, по словам эксперта, ее очень просто купить из-за доступности - 100 иен можно купить приблизительно за 70 рублей.
Что касается китайского юаня, то интерес к нему вырос после того, как в 2016 году Международный валютный фонд (МВФ) включил китайскую валюту в корзину специальных прав заимствования, и она получила статус резервной валюты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам посоветовали скупать евро и доллар по текущему курсу.
Личный счет,Международный валютный фонд,
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