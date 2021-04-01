В России возник дефицит велосипедов

Российские продавцы велосипедов столкнулись с дефицитом товара, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и эксперты.

Дефицит на рынке по ряду марок достигает 70% от каталога, сообщил гендиректор магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и пр.) Владимир Лосинский.

Те модели, что поступили до апреля или должны прийти до середины лета, уже выкуплены. По словам Лосинского, производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал.

«Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне-июле или даже позже», — добавил топ-менеджер.

Предпосылки дефицита появились еще в 2020 году, когда на фоне пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру, в том числе, в России, заявил автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов

Помимо ажиотажного спроса в предыдущем сезоне на фоне ситуации с пандемией была приостановлена работа нескольких велосипедных заводов в США и ЕС , что сказалось на поставках в 2021 году.

По мнению Лосинского, нарастить мощности производства предприятия не имеют возможности. Кроме того, на ситуацию влияет дефицит комплектующих.

Ситуация грозит существенным подорожанием велосипедов. Лосинский заявил о среднем росте цен на 10–12% в валюте. Ряд моделей уже подорожали на 35%, сообщил представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев. Он также предупредил о возможном ухудшении качества велосипедов.

Владелец SlopeStyle Константин Кузьмин считает, что ситуация будет нестабильной еще несколько лет, на полное восстановление потребуется 2-3 года.